سخر الاعلامي المصري الموالي للنظام يوسف الحسيني, من تصريحات ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وزير الدفاع التي قال فيها إن جزيرتي تيران وصنافير ” سعوديتان”, واصفا إياها بـ”الولد”, في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأضاف الحسيني في تغريدته التي أطلعت عليها “وطن”.. قائلاً ” #تيران_وصنافير_مصرية يا ابني #تيران_وصنافير_مصرية و مش هنسيبها يا ابني #تيران_وصنافير_مصرية بالتاريخ والجغرافيا و القانون و بدمنا يا .. ولد “.

https://twitter.com/Youssefalhosiny/status/859724435913412613

وتزامنا مع تغريدة الحسيني أطلق العديد من الاعلاميين المصريين تغريدات مشابهة هاجموا فيها تصريحات ابن سلمان وصلت حد حدَّ التهكم والسخرية الشديدة منه، بل وتهديده، مشددين على مصرية الجزيرتين، وأن الملوم في الموضوع، أساسا، هو عبد الفتاح السيسي.

ورد متابعو الحسيني على تغريدته بـ”شمته” حسب ما رصدت وطن على صفحته عبر تويتر.. وجاءت التغريدات على النحو التالي..

https://twitter.com/Sarahbeatu/status/859776825999929345

https://twitter.com/alhilal_2023/status/859825061280272385

https://twitter.com/dny_3/status/859752767983955969

https://twitter.com/hariri_m26/status/859730557097345024

https://twitter.com/Sh8rran/status/859775210060484611