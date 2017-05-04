حمل نبيل بن عبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المغربي ، بشرى للشباب المتزوجين حديثا، إذ صرح أن وزارته تحمل جملة من المشاريع السكنية التي سيتم تنفيذها قريبا، ومنها مشروع مساكن خاصة بالشباب المتزوجين حديثا.

وتأتي تصريحات نبيل بن عبد الله، في جلسة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى من البرلمان)، جرت الثلاثاء الماضي، وهذه أول مرة يدلي فيها الوزير ذاته بأجوبة من داخل البرلمان منذ تنصيب الحكومة المغربية الجديدة نهاية شهر أبريل/نيسان الماضي.

ولم يعط بن عبد الله الذي حافظ على منصبه بين حكومة عبد الإله ابن كيران وحكومة سعد الدين العثماني، تفاصيل أكبر حول المشروع السكني الخاص بالشباب المتزوجين حديثا حسب تقرير لسي إن إن غير أنه من المتوقع أن ينصب المشروع حول تمكين هذه الفئة من الاستفادة ممّا يعرف بالسكن الاقتصادي بأسعار تفضيلية