نشرت صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام الحاكم تحقيقا عن أيام المخلوع حسني مبارك في مستشفى المعادي للقوات المسلحة.

وجاء في تحقيق “اليوم السابع” التي تحدثت فيه إلى بعض عمال المستشفى وخاصة أم ياسر التي كانت تشرف على الجناح الذى يقيم فيه الرئيس مبارك.. ” أن من الأشياء التي تتذكرها عن «مبارك» أنه كان يعشق أغاني «أم كلثوم»، فكلما دخلوا عليه الغرفة لتنظيفها وجدوا أغنياتها تبث عبر التليفزيون”.

وقالت السيدة إن الرئيس الأسبق كان ينتقل يوميًا من غرفته إلى الاستراحة، ثم يعود بعد ذلك لغرفته عقب الانتهاء من تنظيفها، وأشارت إلى أنه كان يملك هاتفًا محمولًا ونظارة قراءة، حيث كان يقرأ الجرائد بشكل يومى، ويتابع الأحداث اليومية عبر التليفزيون.”

وجاء في التحقيق :” ومن الأشياء التى تتذكرها «أم ياسر»” مشرفة الدور الذي كان مبارك موجودا فيه ” عن فترة وجود الرئيس الأسبق، أن زوجته كانت تزوره على فترات متباعدة، بينما كان يزوره جمال وعلاء مصطحبين حفيده باستمرار.

مؤكدة أن فنانين كثرًا كانوا يتوافدون على «مبارك»، من بينهم حسن يوسف، ووفاء عامر، وطلعت زكريا، وآخرون لا تعرفهم، ولكن فى بعض الأحيان كان يتم منع الزيارة عنه تمامًا حين كان محبوسًا”.