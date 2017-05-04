شنَّ الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن، هجوما شديدا على الجزائرية وكل المشاركين فيها والداعين إليها، ناعتا إياها بانتخابات “العار”.

 

وقال “حسن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من أدار انتخابات العار في : ديناصورات وصور مومياء ومهرجون وصعاليك وقطيع من ”.

وانطلقت اليوم في جميع انحاء البلاد الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من عزوف ، في حين كانت المفاجئة مشاركة الرئيس الجزائري بالإدلاء بصوته، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثير بأنها ستمثل دفعا لتغيير عن لرأيهم.