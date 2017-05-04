شنَّ الكاتب الصحفي المصري ورئيس تحرير مجلة “العصر”، خالد حسن، هجوما شديدا على الانتخابات الجزائرية وكل المشاركين فيها والداعين إليها، ناعتا إياها بانتخابات “العار”.

وقال “حسن” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “من أدار انتخابات العار في الجزائر: ديناصورات وصور مومياء ومهرجون وصعاليك وقطيع من الإسلاميين”.

وانطلقت اليوم في جميع انحاء البلاد الانتخابات البرلمانية، وسط مخاوف من عزوف الناخبين، في حين كانت المفاجئة مشاركة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالإدلاء بصوته، وهي الخطوة التي اعتبرها الكثير بأنها ستمثل دفعا لتغيير العازفين عن المشاركة لرأيهم.