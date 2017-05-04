أجبر مسلحون رئيس بلدية مصراتة الليبية محمد شتيوي، على تقديم استقالته، تحت تهديد السلاح، مساء أمس الأربعاء.

وقال مصدر في البلدية، عبر تصريح صحفي، إن “مسلحين اقتحموا مقر مؤسسة الإسكان في مصراته حينما كان المجلس يعقد اجتماعًا بحضور عميد بلدية سرت، وأجبروا شتيوي على الاستقالة تحت تهديد السلاح وأمام المحتشدين الذين شاركوا في اقتحام المقر”.

وأشارت مصادر أخرى، إلى أن المسلحين أطلقوا سراح شتيوي بعدما وقع الاستقالة، التي تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة عنها. وفق ما ذكر موقع “ارم نيوز” الاماراتي.

ونقل المجلس البلدي مكان اجتماعه إلى مؤسسة الأسكان بعد أن أغلق محتجون متشددون منتصف نيسان/ أبريل الماضي، مقر المجلس البلدي بجدار أسمنتي، مطالبين بإسقاطه، بحسب موقع “بوابة الوسط” المحلي.