تعرضت المرشحة الفرنسية المتطرفة مارين لوبان، للرشق بالبيض خلال جولتها الانتخابية في شمال غربي فرنسا.

ووقع هذا الحادث في مدينة دول دي بريتان أثناء لقاء لوبان بمدنيين. حيث ردد معارضوها هتافات معادية لها كما رشقوها بالبيض.

وسارع حراس المرشحة للرئاسة الفرنسية لحمايتها وغطوا رأسها بأيديهم وأخذوها إلى مكان آمن

يذكر أن أول مناظرة تلفزيونية بين لوبن ومنافسها في الانتخابات الرئاسية، المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون جرت يوم أمس الأربعاء، حيث تبادل الطرفان الاتهامات الشديدة.

ووصف ماكرون لوبان بـ”وريثة نظام يزدهر على غضب الفرنسيين منذ عقود”.

ويعتبر ماكرون أوفر المرشحين حظاً للفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية، حيث تشير استطلاعات الرأي التي أقيمت عقب هذه المناظرة إلى أن 63% من المشاهدين أعطوا الأفضلية لماكرون خلال المناظرة التلفزيونية، فيما رأى 34% منهم أن لوبان تفوقت على منافسها.