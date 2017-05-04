تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر” أول صورة للرئيس المصري حسني ، بعد إخلاء سبيله أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ89 في حديقة فيلته بمصر الجديدة.

 

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “مبارك” جالسا في حديقة الفيلا مبتسما، في حين ظهر أحد الأشخاص وهو يسلم عليه، ومن خلفه نجله .

 

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في مارس/آذار الماضي عن الرئيس المخلوع ، حيث غادر مجمع مستشفيات  بالمعادي في جنوب  ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات.