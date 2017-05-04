تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” أول صورة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، بعد إخلاء سبيله أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ89 في حديقة فيلته بمصر الجديدة.

ووفقا للصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “مبارك” جالسا في حديقة الفيلا مبتسما، في حين ظهر أحد الأشخاص وهو يسلم عليه، ومن خلفه نجله علاء مبارك.

وكانت السلطات المصرية قد أفرجت في مارس/آذار الماضي عن الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث غادر مجمع مستشفيات القوات المسلحة بالمعادي في جنوب القاهرة ليصبح طليقا للمرة الأولى منذ ست سنوات.