وجه الصحفي والناشط السياسي الجزائري المعارض، ومدير تحرير قناة “المغاربية”، سليم صالحي، انتقادات حادة حول مشاركة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في الانتخابات التشريعية وعجزه عن وضع الورقة الانتخابية في الصندوق المخصص لها.

وقال “صالحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها مقطع فيديو لإدلاء “بوتفليقة” بصوته: ” الرئيس الجزائري بوتفليقة يعجز عن وضع ورقة التصويت داخل صندوق الإقتراع، ويستعين بابن أخيه القاصر لاكمال العملية..! مشهد صادم!”.

الرئيس الجزائري #بوتفليقة يعجزعن وضع ورقة التصويت داخل صندوق الإقتراع، ويستعين بابن أخيه القاصرلاكمال العملية..!

مشهد صادم..!#أنا_مقاطع pic.twitter.com/WJNaliG5B9 — salim salhi (@salimsalhi) ٤ مايو، ٢٠١٧

وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد خالف جميع التوقعات وحضر إلى لجنته بمدرسة محمد البشير الإبراهيمي وأدلى بصوته، إلا أنه عجز عن وضع الورقة الانتخابية في الصندوق، حيث أقام نجل شقيقه بوضعها نيابة عنه.