وجه الصحفي والناشط السياسي الجزائري المعارض، ومدير تحرير قناة “المغاربية”، ، انتقادات حادة حول مشاركة الرئيس عبد العزيز ، في وعجزه عن وضع الورقة الانتخابية في المخصص لها.

 

وقال “صالحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها مقطع فيديو لإدلاء “بوتفليقة” بصوته: ” الرئيس الجزائري بوتفليقة يعجز عن وضع ورقة داخل صندوق ، ويستعين بابن أخيه القاصر لاكمال العملية..! مشهد صادم!”.

 

 

 

وكان الرئيس قد خالف جميع التوقعات وحضر إلى لجنته بمدرسة محمد البشير الإبراهيمي وأدلى بصوته، إلا أنه عجز عن وضع الورقة الانتخابية في الصندوق، حيث أقام نجل شقيقه بوضعها نيابة عنه.