وصف ، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، النظام الايراني بـ”المارق” متهماً إياه بأنه يمارس “فنون الإرهاب في المنطقة.”

 

تعليق ثامر السبهان جاء في نشرها عبر حسابه الرسمي على ، قال فيها إن سيجد الردع لكافة أعماله ومخططاته هو ومن سار على نهجه.

https://twitter.com/thamersas/status/859858187121545216?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2F2017%2F05%2F04%2Fsaudi-thamer-alsabhan-iran

وكان السبهان قد علّق قبل يومين على اللقاء التلفزيوني الأخير، الذي أجراه ولي ولي العهد الأمير بن سلمان، مقارناً بين “قيادة تقود أمة لمستقبل مشرق وقيادات ودول تقود شعوبها للدمار والهلاك” على حد تعبيره.

https://twitter.com/thamersas/status/859472354996625409?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2F2017%2F05%2F04%2Fsaudi-thamer-alsabhan-iran

https://twitter.com/thamersas/status/859475293119053825?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.cnn.com%2Fmiddle-east%2F2017%2F05%2F04%2Fsaudi-thamer-alsabhan-iran

يذكر أن الأمير ، قال في مقابلته يوم الثلاثاء، مع داود الشريان، إن المملكة العربية “لن تُلدغ” من مجدداً، على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا توجد نقاط التقاء بين وطهران للحوار والتفاهم.