شنت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، هجوما عنيفا على الجيش المصري، ناعتة إياه بـ”الجيش المصرائيلي”.

وقالت “عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة لضابطين بالجيش بعد فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013:” العدو هو الجيش المصرائيلي..هذه جيوش لا تتعامل الا مع المسلمين”، مضيفة “هؤلاء هم من ينزعون النخوة من الناس ويضعون مكانها التفاهة لكي يبقوا”.

وأضافت “عرابي” أن “هؤلاء هم مصدر الشرور في عالمنا الاسلامي”، وان “بلادنا الآمنة المنيعة التي كانت دولة مترامية الأطراف مهيبة لم تعرف خيراً منذ أن قسموها ووضعوا على كل قطعة هؤلاء الأوباش”، بحسب قولها.

واعتبرت “عرابي” أن ضباط الجيش المصري “لا يرفعون سلاحهم الا على المسلمين وأمام العدو خرفان كما سماهم جنود جيش العدو حين شحنوهم في السيارات بعد هزيمة 67”.

واختتمت “عرابي” تدوينتها قائلة: “هؤلاء هم اعدى اعداء المسلمين ولن تقوم للمسلمين قائمة الا بزوال هذه الجيوش..هؤلاء هم العمود الفقري للحكم الجبري”.