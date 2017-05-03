روى الناشط السياسي أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، تفاصيل معاناته لاستخراج ما يثبت أنه قضى فترة العقوبة في قضية التعدى على موظف عام.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “القسم عايز ما يثبت إني قضيت العقوبة في قضية التعدي على موظف عام بتاعت معهد أمناء الشرطة 2014، وإلا هايبقي فيه عرض ع النيابة وترحيلة”.

وتابع: “بيقولولي،، هات ما يثبت إنك قضيت العقوبة، طب ما انتم عارفين إني قضيت العقوبة وزيادة.. أيوه عارفين بس عايزين ورقة بقي ومشاوير وكده، علشان نتأكد بس”.

وأضاف: “12 ساعة بيضيعوا في مراقبة وعقوبة تكميلية، والـ 12 الباقيين في طوابير واطلع فوق وانزل تحت وصورلنا النموذج ده، وفي الآخر فوت علينا بكرة وبعده وبعده”.