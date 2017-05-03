نشر اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، صورًا لمدرسة قام بالتبرع بها لصالح أطفال سوريا.

وكتب ميسى ” وفرت مؤسسة ليو ميسي الخيرية الأموال اللازمة لبناء 20 وحدة دراسية في سوريا، تسمح باستيعاب 1600 طفل سوري، من أجل استكمال دراستهم، وتحسين الأجواء الدراسية في مدارسهم.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الوحدات مجهزة على أعلى مستوى، ومزودة بألواح شمسية، وكل ما يلزم لتوفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال، بعد الخراب الكبير الذي لحق بالمدارس وبالنظام التعليمي، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.

وتفاعل جمهور “ميسى” مع تدوينته بشكل كبير، حيث حصدت آلاف “اللايكات” وتم تداولها بشكل كبير عبر صفحات التواصل الاجتماعى، وقدم النشطاء الشكر والتحية لميسى من خلال التعليقات على “التدوينة” على ما قدم من أفعال تعبر عن إنسانيته واحترامه.