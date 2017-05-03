سُرق يختان تبلغ قيمتهما نحو أربعة ملايين دولار أميركي، من دبي واستخدما في عمليات تهريب، وفقا لما أفادت به صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الأربعاء.

ويحاول محققون بريطانيون يعملون لحساب شركة Condictor الخاصة للتحقيقات، استعادة اليختين بعد تحديد موقعهما.

وتشير معلومات المحققين إلى أن المتهم في هذه العملية شخص يدعي طارق صيام ويحمل الجنسيتين الأردنية والإسرائيلية، وهو مطلوب لدى الشرطة في دبي على خلفية قضايا أخرى.

واختفى اليختان ألتر إيجو وزولا من مارينا دبي مع مبلغ 425 ألف يورو.

وقال جون بروان وهو أحد المحققين في Condictor للصحيفة إن اليختين المملوكين لشخص يقيم في أوروبا، انتهى بهما المطاف في شرق آسيا.

ووفقا لبيان نشرته الشركة على موقعها، فإن أحد اليختين تمت استعادته من هونغ كونغ بعد إبلاغ السلطات، بينما رصد اليخت الآخر بعد وصوله إلى الفلبين وستتم استعادته أيضا.

أما صيام، الذي يدير شركة تأجير يخوت، فهو مطلوب لدى الشرطة الإماراتية بسبب عدم دفعه غرامة قيمتها ألف درهم، إلى جانب تهربه من عقوبة بالسجن مدتها عام في قضايا أخرى.

ويعتقد المحققون أن صيام قد يكون استخدم أحد هذه اليخوت في عمليات تهريب مهاجرين غير شرعيين في تركيا.

ويمتلك الرجل بنكا في الإمارات، وقد هرب باستخدام أحد اليخوت ليلا عبر عُمان، وفقا للمحققين.

ونقلت إحدى الشركات اليختين إلى هونغ كونغ من دون أن تعرف أنهما مسروقان، ثم نُقل اليختان إلى خليج سوبيك في الفلبين ثم إلى مانيلا.