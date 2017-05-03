تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقطع فيديو لحظة تكريم إدارة احدى المدارس طالبا بالمرحلة الابتدائية وولي أمره ، بعد ان عثر الطالب على مبلغ مالي في ساحة المدرسة، وسلمه للإدارة.

وكان الطالب عثر على مبلغ 105 دنانير ، وسلمه لمدرسه والذي بدوره سلم المبلغ لإدارة المدرسة لتعيد المبلغ لصاحبه.

وأثارت أمانة الطفل إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث علق “أحمد الهيلات قائلا: ” الله يحفظك حبيبي وبارك الله فيك … امثالك صعب يكونوا مسؤولين بالبلد انت ممكن ما تصير وزير بالمستقبل ولكنك لن تنسى هذا الموقف الذي يجب ان يتعلم منه كل مسؤول “حرامي” يسرق مال أمه باكملها سرا وعلانيه .”

من جانبها علقت “ام الجنوب” قائلة: ” الطالب الامين ..وترجع الي تهذيب الوالدين وتربيتهما الصالحه ..ومثل هذا الطالب يجب مكافئته علي مستوي تكريم التربيه وشاشات التلفزه ليكون قدوه وتحفيز لجميع الطلبه ولكم ايضا يا تربيه وتعليم”.

وأشاد “حاتم الدباس” بالطالب وأمانته قائلا: ” يا سلام من اجمل ماقرات اليوم شيء مفرح واهله الهم الحق يرفعو راسهم فيه هذا يدل على انه تربيته صالحه والاساس اللي اجا منه سليم “.