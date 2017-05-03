تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ، مقطع لحظة تكريم إدارة احدى المدارس طالبا بالمرحلة الابتدائية وولي أمره ، بعد ان عثر على مبلغ مالي في ساحة ، وسلمه للإدارة.

 

وكان الطالب عثر على مبلغ 105 دنانير ، وسلمه لمدرسه والذي بدوره سلم لإدارة المدرسة لتعيد لصاحبه.

 

وأثارت أمانة الطفل إعجاب رواد موقع التواصل الاجتماعي “”، حيث علق “أحمد الهيلات قائلا: ”   يحفظك حبيبي وبارك فيك … امثالك صعب يكونوا مسؤولين بالبلد انت ممكن ما تصير وزير بالمستقبل ولكنك لن تنسى هذا الموقف الذي يجب ان يتعلم منه كل مسؤول “حرامي” يسرق مال أمه باكملها سرا وعلانيه .

 

من جانبها علقت “ام الجنوب” قائلة: ” الطالب الامين ..وترجع الي تهذيب وتربيتهما الصالحه ..ومثل هذا الطالب يجب مكافئته علي مستوي تكريم التربيه وشاشات التلفزه ليكون قدوه وتحفيز لجميع الطلبه ولكم ايضا يا تربيه وتعليم”.

 

وأشاد “حاتم الدباس” بالطالب وأمانته قائلا: ” يا سلام من اجمل ماقرات اليوم شيء مفرح واهله الهم الحق يرفعو راسهم فيه هذا يدل على انه تربيته صالحه والاساس اللي اجا منه سليم “.

 