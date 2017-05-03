وصفت صحيفة “تسوريشر تسايتونغ” السويسرية، الناطقة بالألمانية، العلاقات بين الامارات واسرائيل بـ “المنفتحة” ، مشيرة فى الوقت ذاته الى توتر العلاقات السعودية الإماراتية.

واشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الى أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة مع إسرائيل، حيث أن وفدا دبلوماسيا إسرائيليا زار أبو ظبي للتباحث مع السلطات الإماراتية حول مشروع طاقات متجددة في أبو ظبي.

وتابع التقرير:” أن التوتر أصبح يسود العلاقات السعودية الإماراتية بسبب توجهات الإمارات “الحداثية” المتعارضة مع النهج السعودي “الوهابي”، حيث أن الإمارات تعتمد على النظام الليبرالي وتنادي بفصل الدين عن الدولة ، بينما تعتقد أبوظبي أن السعودية في حاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة وجذرية حتى تنأى بنفسها عن أية مشاكل يمكن أن تواجهها.

وأفادت الصحيفة بأن إيران تمثل العدو المشترك بين السعودية والإمارات، على الرغم من أن أبو ظبي رحبت في السابق بالاتفاق النووي الإيراني