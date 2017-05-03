وصفت صحيفة “تسوريشر تسايتونغ” السويسرية، الناطقة بالألمانية، العلاقات بين الامارات واسرائيل بـ “المنفتحة” ، مشيرة فى الوقت ذاته الى توتر العلاقات الإماراتية.

 

واشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الى أن العربية المتحدة تتمتع بعلاقات جيدة مع ، حيث أن وفدا دبلوماسيا إسرائيليا زار أبو ظبي للتباحث مع السلطات الإماراتية حول مشروع طاقات متجددة في أبو ظبي.

 

وتابع التقرير:” أن التوتر أصبح يسود العلاقات السعودية الإماراتية بسبب توجهات الإمارات “الحداثية” المتعارضة مع النهج السعودي “”، حيث أن الإمارات تعتمد على النظام الليبرالي وتنادي بفصل الدين عن الدولة ، بينما  تعتقد أبوظبي أن السعودية في حاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة وجذرية حتى تنأى بنفسها عن أية مشاكل يمكن أن تواجهها.

 

وأفادت الصحيفة بأن تمثل العدو المشترك بين السعودية والإمارات، على الرغم من أن أبو ظبي رحبت  في السابق بالاتفاق النووي الإيراني