تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، صورة تظهر قيام طالبات في إحدى الجامعات الحكومية تظهر انشغالهن بلعبة “الشدة” اثناء المحاضرة.

وبحسب الصورة المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد افترشت الطالبات أرض القاعة من آخرها لكي لا يتم رؤيتهم من قبل دكتور المادة.

ولاقى تصرف الطالبات استياءً عاماً على مواقع التواصل وبين طلبة الجامعة المشار إليها، لانشغالهن بوقت المحاضرة بلعب اوراق الشدة التي من المفترض ان يكون لها مكان آخر، و ليس على طاولة العلم و المحاضرات.

وطالب الناشطون بفتح تحقيق من ادارة الجامعة و اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق تلك الطالبات، لانتهاكهن قواعد واسس الجامعات والغاية المعمولة من اجلها.