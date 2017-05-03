لا تزال قضية الممثلة نادين الراسي والدكتور رائد لطوف الأكثر تداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقّف مع تهديد لطوف وسائل الإعلام بنشر أو تداول الصور التي تسرّبت والتي تكشف طبيعة علاقته الحميمة بالممثلة.

وفي آخر التطورات المتعلقة بهذه القضية، تقدّمت “الراسي” بدعوى ضد الطبيب رائد لطوف وزوجته لدى قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا عبر محاميتها كارول شوقي الراسي تمنع الطبيب وزوجته وأي وسيلة إعلامية من نشر أي خبر أو صور تجمعهما تحت طائلة غرامة إكراهية وقدرها مئة مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.



وكان الطبيب رائد لطوف قد تقدّم أيضاً بشكوى قضائية ضدّ “كل من يظهره التحقيق متورطاً بجرم التشهير واختلاق جرائم عبر نشر صور مع الممثلة نادين الراسي”.

كما تقدم لطوف بطلب استدعاء أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان، يمنع بموجبه نشر أي صور أو تداول أي خبر تحت طائلة غرامة إكراهية بقيمة ٥٠ مليون ليرة لبنانية لكل مخالفة.