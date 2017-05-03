نشر الملياردير الأمريكي “إلون موسك”، صوراً جمعته بالممثلة الأمريكية “آمبر هيرد”، بعد ارتباطه بها ليؤكد أنها ليست مثلية ولا شاذة، ولا تعاني من مشاكل في ميولها الجنسية.



وأظهرت الصور التي نشرها “موسك”، والذي تبلغ ثروته 14 مليار دولار أمريكي، وهما يتناولان العشاء في أحد المطاعم الأسترالية الشهيرة، وقيامها بتقبيله على خده، ليؤكد من خلالها ارتباطهما رسميًا.



وكانت زوجة “ماسك” البالغ من العمر (40 عاماً) قد طلبت منه الطلاق في شهر آذار/مارس الماضي، فيما طلبت “آمبر” البالغة من العمر (35 عاماً) الطلاق من ديب في شهر أيار/مايو الماضي.



وذكرت وسائل إعلام عالمية أن “آمبر” أخبرت صديقاتها بأنها مغرمة بماسك، وتخطّط لمغامرات كثيرة معه، كما أنها متحمسة لبدء فصل جديد من حياتها.



وكان زوجها السابق النجم العالمي “جوني ديب”، انفصل عن “هيرد” بعد زواج استمر لـ15 شهرًا بعد رفعها دعوى طلاق بعد أن لقنها علقة ساخنة بسبب اتهامه لها بالخيانة والشذوذ الجنسي.



وحصلت النجمة على سبعة ملايين دولار كتسوية طلاق.