أعلنت الفنانة المصرية الاستعراضية، سما المصري، التفاصيل النهائية لبرنامجها الذي تقدمه في شهر رمضان المقبل عبر إحدى الفضائيات.

وأخيرا، تحول البرنامج من القضايا الدينية إلى مجتمعية تتعلق بمشكلات المواطنين والظواهر التي تشكل خطراً على المجتمع المصري، بحسب وسائل إعلام محلية.

ونشرت المصري عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” برومو البرنامج، الذي حمل اسم “مين المسؤول.. مع سما المصري”، لتعلن عن عرضه في رمضان المقبل، حيث يتناول قضايا التحرش، وزنا المحارم وغيرها.

كما يناقش البرنامج المشكلة السكانية والعادات والتقاليد، وقضية ختان الإناث، إلى جانب قضايا السرقة والبلطجة وأسبابها.

وظهرت المصري مرتدية زياً عادياً مثل أي إعلامية مصرية، ونظارة، دون أي ملابس مثيرة.

يذكر أن الفنانة الاستعراضية أثارت جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية بعد إعلانها تقديم برنامج ديني في رمضان يحمل اسم “عقوق الوالدين” والحديث في القضايا الدينية، الأمر الذي أثار غضب رجال وعلماء الأزهر وشن الكثيرون هجوماً شرساً عليها، إلى أن نشرت برومو البرنامج، دون الإعلان عن القناة الفضائية