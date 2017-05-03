أصدرت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشارته “إيفانكا”، كتابها الثاني الذي تقدم فيه نصائحها للنساء العاملات.

وشرحت «إيفانكا» في كتابها المعنون (النساء العاملات: إعادة كتابة قواعد النجاح)، كيفية التعامل مع التوتر والضغوط، وطرق الوصول للقب سيدة أعمال ناجحة.

كما تشارك «إيفانكا» مع القراء ما تعلمته عن والدها، وتؤكد على الدور المحوري للعائلة في دعم الحياة المهنية.

وصدر الكتاب عن دار نشر (بنغوين راندوم هاوس)، وتم توزيعه على المكتبات في أنحاء الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وترى «إيفانكا» أنه بالرغم من أن 40% من الأسر الأمريكية معيلها الأساسي امرأة، إلا أن المجتمع لا يزال ينظر إلى ذلك الدور بشيء من الغرابة، فعمل المرأة يبدو إلى الآن كأنه شيء شاذ.

لكن بعض المحررين الصحفيين وفور صدور الكتاب، وخلال 24 ساعة، انتقدوه بشكل لاذع، بالرغم من أن فكرته قد تبدو جيدة من النظرة الأولى.

فهم يرون أنه يبدو هنا، أن هذا الكتاب، لا تنطبق عليه القاعدة التي تقول.. “إن الكتاب يعرف من عنوانه”، بحسب العربية نت.

وكتب محرر موقع ما شبل الإخباري الأمريكي، «كريس تايلور»، يصف الكتاب بأنه دليل على أن المديرة التنفيذية يمكن أن تكتب كتاباً سيئاً، مليئاً بالحشو ومضجرا أيضا، كما أنه معبأ بقصص الإطراء على الذات وتمجيدها والبروباغندا الشخصية وبلغة مضطربة.

وتبدو لهجة الكتاب كما لو أنه كتب بواسطة مدير تنفيذي رجل وليس امرأة كما المفترض، بحسب كريس تايلور.

لكنه يقول: «لكنْ بالطبع هناك سبب رئيسي، يجعل هذا الكتاب مهماً رغم كل ذلك».

والإجابة هي: «لأن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر أصبحا فجأة اثنين من أقوى الأزواج في العالم».

وأضاف: «يبدوان كما لو أنهما الرابحان الأساسيان من دخول ترامب البيت الأبيض».

ويؤكد الكاتب «كريس» أنه قد نتعرف بعض المعلومات عن السيدة «ترامب من هذا الكتاب، يعني إيفانكا.. ولكن بنظره يظل الكتاب لا قيمة له لمن يبحث عن التفكير العميق وإدراك الذات في الإدارة، فهذا غير موجود.

كتاب مليء بالاقتباسات

ولوحظ بحسب كريس أن الكتاب محشو بالاقتباسات أكثر من الأفكار الخالصة للمؤلفة، يكتب: «على الأقل فإن 50% من الكتاب منقول من أقوال الآخرين في شكل اقتباسات، وبعضها يصل إلى صفحة كاملة، وكثير منها يبدو مثل قوائم نقاط التفتيش».

وهنا يذكر اقتباسات على سبيل المثال، أخذت من أناس مثل «ستيف جوبز» مؤسس شركة آبل (4 اقتباسات)، وشيريل ساندبرج كارا سيدة أعمال أميركية ومسؤولة التشغيل في الفيسبوك (11 اقتباساً)، والكاتب الأمريكي الكلاسيكي المعروف مارك توين (3 اقتباسات) وغيرهم.

ويخلص إلى أن الكتاب وبسهولة يعتبر بمثابة الإعلان عن مصالحها الشخصية والعائلية وترويج لدورها الجديد.

وكانت «إيفانكا» قد أصدرت عام 2009 كتابها الأول بعنوان (بطاقة ترامب: اللعب للفوز في الحياة والعمل).