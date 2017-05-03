شنّت الصحفية والإعلامية الجزائرية، سعاد عزوز هجوما عنيفا على الإعلاميين المغاربة، موضحة بأنهم ليسوا أوصياء على ، وذلك على إثر عقد قناة “المغاربية” حلقة نقاشية حول التغطية الإعلامية للإعلام الجزائري للانتخابات البرلمانية المقررة غد الخميس.

 

وقالت “عزوز” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” متى يفهم هؤلاء انهم ليسوا اوصياء على في الجزائر على الاقل يفتحون حسابات في التويتر و الفايسبوك قبل فتح افواههم!!!!!!!؟؟؟؟”.

 

يشار إلى ان الإعلام الجزائري والمغربي يخوضان حربا لا جدال فيها ضد بعضهما البعض، وذلك على إثر الخلاف القديم الجديد حول وجبهة “”، التي تعتبر الجزائر الداعم الاول لها ضد ما تقوله بأن الصحراء مغربية.

 