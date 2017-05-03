شنّت الصحفية والإعلامية الجزائرية، سعاد عزوز هجوما عنيفا على الإعلاميين المغاربة، موضحة بأنهم ليسوا أوصياء على الجزائر، وذلك على إثر عقد قناة “المغاربية” حلقة نقاشية حول التغطية الإعلامية للإعلام الجزائري للانتخابات البرلمانية المقررة غد الخميس.

وقالت “عزوز” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” متى يفهم هؤلاء انهم ليسوا اوصياء على الاعلام في الجزائر على الاقل يفتحون حسابات في التويتر و الفايسبوك قبل فتح افواههم!!!!!!!؟؟؟؟”.

متى يفهم هؤلاء انهم ليسوا اوصياء على الاعلام في الجزائر على الاقل يفتحون حسابات في التويتر و الفايسبوك قبل فتح افواههم!!!!!!!؟؟؟؟ pic.twitter.com/zQB76olEc5 — Azouz Souad (@SouadAzouz) May 3, 2017

يشار إلى ان الإعلام الجزائري والمغربي يخوضان حربا لا جدال فيها ضد بعضهما البعض، وذلك على إثر الخلاف القديم الجديد حول قضية الصحراء وجبهة “البوليساريو”، التي تعتبر الجزائر الداعم الاول لها ضد ما تقوله المغرب بأن الصحراء مغربية.