تجاوز الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الـ90 من العمر، في حين لم يصل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى الـ40 من عمره، وبين هذين الرقمين تقع أعمار باقي الزعماء العرب، حسب تواريخ ميلادهم.

ويلاحظ أن ستة زعماء عرب ولدوا في شهر كانون أول/ يناير، وأربعة في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر، وثلاثة في أيلول/ سبتمبر، فيما توزع الباقون على أشهر السنة الأخرى.

وهذه قائمة بالتواريخ التي ولد فيها الزعماء العرب، مرتبة من أكبرهم إلى أصغرهم سنا حسب تقرير نشره موقع “الحرة”..

1_ الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

هو الباجي قائد السبسي أو محمد الباجي بن حسونة قائد السبسي. ولد في سيدي بوسعيد بتاريخ 29 تشرين ثاني/ نوفمبر 1926، وهو سياسي ومحام. تولى رئاسة تونس عام 2014.​

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2_ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح

هو صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح. ولد في 16 يونيو/ حزيران عام 1929، وتولى الحكم عام 2006.

3_ الرئيس اللبناني ميشال عون

ولد في 18 شباط/ فبراير عام 1935 وهو جنرال عسكري ورئيس التيار الوطني الحر، ورئيس جمهورية لبنان الثالث عشر. تولى الحكم عام 2016.

4_ الرئيس الفلسطيني محمود عباس

ولد محمود عباس في 26 آذار/ مارس عام 1935 وتسلم رئاسة السلطة الفلسطينية عام 2005.

5_ العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز

ولد سلمان بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود في 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 1935، هو الملك السابع للسعودية. تولى السلطة عام 2015.

6_ الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة

ولد في الثاني من آذار/ مارس عام 1937، وهو الرئيس العاشر للجزائر منذ تأسيس الدولة، والثامن منذ الاستقلال.

7_ الرئيس العراقي فؤاد معصوم

هو محمد فؤاد معصوم، ولد في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1938، وهو الرئيس السابع لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثامن في تاريخ الجمهورية العراقية منذ أن تأسست في 14 تموز/ يونيو عام 1958.

ينتمي معصوم إلى أسرة عراقية كردية ووالده كان رئيس علماء منطقة كردستان.

8_ سلطان عُمان قابوس بن سعيد

هو قابوس بن سعيد بن تيمور بن فيصل بن تركي بن سعيد بن سلطان بن أحمد بن سعيد آل بو سعيدي، ولد في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1940.

هو السلطان التاسع و الحاكم الـ12 لأسرة آل بو سعيد إذ كان يطلق على الحاكم لقب إمام، قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.

9_ الرئيس السوداني عمر البشير

هو عمر حسن أحمد البشير. ولد في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1944.

10_ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

ولد الرئيس اليمني في الأول من أيلول/ سبتمبر عام 1945.

11_ رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلي

ولد في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1947، وهو الرئيس الثاني لجمهورية جيبوتي بعد استقلالها.

12_ رئيس الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان

ولد خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان في 25 كانون ثاني/ يناير عام 1948، وهو رئيس دولة الإمارات وحاكم أبوظبي.

13_ ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة

ولد في 28 كانون ثاني/ يناير عام 1950، وحكم البلاد منذ عام 2002.

14_ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

ولد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1954، وهو الرئيس السادس لجمهورية مصر العربية.

15_ الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

ولد محمد ولد عبد العزيز ولد اعلية في 20 كانون الأول/ ديسمبر عام 1956.

16_ رئيس جزر القمر غزالي عثماني

ولد رئيس جزر القمر في الأول من كانون الثاني/ يناير عام 1959.

17_ العاهل الأردني عبد الله الثاني

ولد عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله الأول بن حسين الهاشمي في 30 كانون الثاني/ يناير عام 1962، وتولى الحكم في السابع من شباط/ فبراير عام 1999.

18_ الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد

الرئيس التاسع للصومال. ولد في الخامس من أيار/ مايو عام 1962، وتولى الحكم في الثامن من فبراير عام 2017.

19_ العاهل المغربي محمد السادس

ولد محمد بن الحسن في 21 آب/ أغسطس عام 1963، وتولى الحكم عام 1999.

20_ الرئيس السوري بشار الأسد

ولد بشار حافظ الأسد في 11 أيلول/ سبتمبر عام 1965، وتولى الحكم في عام 2000.

21_ أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

ولد تميم بن حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن قاسم بن محمد آل ثاني في الثالث من حزيران/ يونيو عام 1980، وهو أصغر حاكم عربي، وتولى الحكم بعد تنازل والده حمد بن خليفة آل ثاني عن منصبه في 25 حزيران/ يونيو 2013.

يذكر أن ليبيا لم يعين لها رئيس منذ أن انهار نظام الرئيس السابق معمر القذافي إثر ثورة شعبية اندلعت في 17 شباط/ فبراير عام 2011.

المصدر: موقع الحرة الأمريكي