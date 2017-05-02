في خطوة تمثل ضربة قاسمة وخروجا عن الأطر الدبلوماسية بما يشير بأن اللعب بين الإمارات والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصبح على المكشوف، اعتبر وزير السياحة اليمني الموالي للشرعية، الدكتور محمد قباطي، أن استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس “هادي” مؤخرا، بمثابة دعم له في مواجهة “أبو ظبي”.

وقال “قباطي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “اُعتبر دعما لهادي في مواجهة أبو ظبي؛ “سلمان” يستقبل الرئيس اليمني.. ردود فعل إرتجالية وإنفعالية من مسؤولين إماراتيين!”.

اُعتبر دعما لهادي في مواجهة أبوظبي؛ "سلمان" يستقبل الرئيس اليمنيhttps://t.co/L9VMIH6BDG

ردود فعل إرتجالية وإنفعالية من مسؤولين إماراتيين! pic.twitter.com/9O5KbTYYzD — د. محمد قباطي (@drqubaty) May 2, 2017

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز قد استقبل الرئيس اليمني مساء السبت الماضي، وذلك بعد يومين من إطاحة “هادي” برجال الإمارات، متمثلين في وزير الدولة هاني بن بريك ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي.

وتعتبر الخطوة التي أقدم عليها “هادي” بمثابة تحطيم لخطط الإمارات التي عملت على تولية أناس موالين لها ويدعمون حق الجنوب في الإنفصال عن الشمال، حيث اعتبر وزير الشؤون الإماراتية أنور قرقاش الخطوة بمثابة طعن للإمارات من الظهر.