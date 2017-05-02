بعد أن كثرت الشائعات والأخبار غير الصحيحة عن خلافات ومشاكل في مسلسل الفنانة هيفا وهبي الجديد “الحرباية”، خرجت الأخيرة عن صمتها وكذّبت كل خبر خاطئ بتغريدة واحدة قالت فيها: “كذب بكذب!! أيمتا رح تبطلو هالعادة إنو مغرقين الميديا بأخبار بلا طعمه ،شو استفدتو غير انو طلعتو كذابين ؟ استحو بقى!”

وأرفقت التغريدة بصورة جمعت فيها كل الشائعات التي نشرتها وسائل اعلامية عديدة.

كذب بكذب!! أيمتا رح تبطلو هالعادة إنو مغرقين الميديا بأخبار بلا طعمه ،شو استفدتو غير انو طلعتو كذابين ؟ استحو بقى!#الحرباية #هيفا_وهبي

ومن هذه الشائعات نذكر تعرّض هيفا للسرقة، رفعها دعوى قضائية ضد صنّاع العمل وخلاف بينها وبين الراقصة دينا.

يشار الى أن مسلسل “الحرباية” من بطولة هيفا وهبي، محمود عبد المغني، منذر رياحنة، الراقصة دينا، رحاب الجمل، مريم سعيد صالح، وخالد جمال. وهو من تأليف أكرم مصطفى إخراج مريم أحمدي وانتاج ممدوح شاهين. وقد أطلق الاعلان الدعائي الأول الخاص به منذ حوالي الأسبوع.