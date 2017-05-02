عرضت قناة MBC الفضائية السعودية على ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الظهور على شاشتها وإجراء حوار معه.

واشترط الأمير محمد بن سلمان على قناة MBC شرطًا من أجل قبول الاستضافة، وهو عدم حصرية اللقاء للقناة.

ومن المقرر أن تنقل المقابلة بالكامل في الساعة 08:30 مساء الثلاثاء ضمن برنامج “الثامنة” الذي يقدمه الإعلامي داوود الشريان.

ونقلت وسائل الإعلام السعودية شرط ولي ولي العهد، عن المستشار في الديوان الملكي المدير العام لمركز الرصد والتحليل سعود القحطاني.

وقالت القناة السعودية التي تُبث من دبي على حسابها في موقع تويتر: “اشترط سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لقبول الاستضافة في برنامج “الثامنة”، أن تبث الحلقة على القناة الأولى السعودية بالتزامن وأن تنقل القنوات التي ترغب بالنقل من القناة الأولى وبشعارها”.

كانت مجموعة MBC أعلنت أنها ستستضيف بن سلمان في برنامج “الثامنة”، الذي يعرض على القناة، مساء الثلاثاء، في حلقة استثنائية وخاصة، للحديث في عدد من القضايا.