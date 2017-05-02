أكد المحامي الدولي المصري، ان الكثيرون يسيؤون استخدام لفظ “”، موضحا أنهم يستخدمونها للسب والشتم دون أن يعرفوا معناها، موضحا بأن “” هم قوم خرجوا واستخدموا قديما واحفادهم اليوم هم “” التي تعتبر من أرقى .

 

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” كثير يقول #الخوارج للسباب ولا يعرف معناه.. أقوام خرجوا واستخدموا العنف قديما وأحفادهم اليوم #سلطنة_عمان أرقى الدول بفضل #انشاء_معهد_للموسيقي”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تستوقفني #سلطنة_عمان كتجربة حضارية رائعة طورت نفسها دون خروج من عروبتها لتتحول من دولة #الخوارج والعنف لدولة بهذا الرقي #انشاء_معهد_للموسيقي”.

 