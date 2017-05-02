أكد المحامي الدولي المصري، محمود رفعت ان الكثيرون يسيؤون استخدام لفظ “الخوارج”، موضحا أنهم يستخدمونها للسب والشتم دون أن يعرفوا معناها، موضحا بأن “الخوارج” هم قوم خرجوا واستخدموا العنف قديما واحفادهم اليوم هم “سلطنة عمان” التي تعتبر من أرقى الدول.

وقال “رفعت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” كثير يقول #الخوارج للسباب ولا يعرف معناه.. أقوام خرجوا واستخدموا العنف قديما وأحفادهم اليوم #سلطنة_عمان أرقى الدول بفضل #انشاء_معهد_للموسيقي”.

كثير يقول #الخوارج للسباب ولا يعرف معناه.. أقوام خرجوا واستخدموا العنف قديما وأحفادهم اليوم #سلطنة_عمان أرقى الدول بفضل #انشاء_معهد_للموسيقي — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) May 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” تستوقفني #سلطنة_عمان كتجربة حضارية رائعة طورت نفسها دون خروج من عروبتها لتتحول من دولة #الخوارج والعنف لدولة بهذا الرقي #انشاء_معهد_للموسيقي”.