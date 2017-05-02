شنَّ الكاتب الإماراتي، ورئيس مركز “المزماة” للبحوث والدراسات التابع للأجهزة الامنية في الإمارات، الدكتور سالم بن حميد، هجوما عنيفا على الإسلام السياسي “السني”، موضحا أنه لا يوجد اتفاق عربي كامل على مواجهته ومحاربته.

وفيما يتعلق بالشيعة في الوطن العربي، طالب “ابن حميد” الدول العربية بتعزيز اللحمة الوطنية وعدم التفرقة بين “الشيعة” وغيرهم من أبناء الوطن.

وقال “ابن حميد” في حواره مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، بأن إيران نجحت في استقطاب الزيدية في اليمن والإباضية في سلطنة عمان، وغيرهم، وإشعرتهم بأنهم شيعة وليسوا يمنين أو عمانيين، على حد وصفه.

وزعم “ابن حميد” أن إيران نمر من ورق، وليست ذلك الندّ الذي يستطيع مواجهة الخليج عسكريا، قائلا: “الطبل صوته عالي لكن الداخل فارغ”.