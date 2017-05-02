شنَّ الكاتب الإماراتي، ورئيس مركز “المزماة” للبحوث والدراسات التابع للأجهزة الامنية في ، الدكتور سالم بن حميد، هجوما عنيفا على “السني”، موضحا أنه لا يوجد اتفاق عربي كامل على مواجهته ومحاربته.

 

وفيما يتعلق بالشيعة في العربي، طالب “ابن حميد” الدول العربية بتعزيز اللحمة الوطنية وعدم التفرقة بين “الشيعة” وغيرهم من أبناء .

 

وقال “ابن حميد” في حواره مع برنامج “يا هلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، بأن نجحت في استقطاب الزيدية في اليمن والإباضية في ، وغيرهم، وإشعرتهم بأنهم شيعة وليسوا يمنين أو عمانيين، على حد وصفه.

 

وزعم “ابن حميد” أن إيران نمر من ورق، وليست ذلك الندّ الذي يستطيع مواجهة عسكريا، قائلا: “الطبل صوته عالي لكن الداخل فارغ”.