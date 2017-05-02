أبدى الاتحاد الدولي لكرة لقدم “فيفا” ارتياحه للمفاوضات القائمة بين الشركات والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، حول ظروف عمل عمال البناء المشاركين في تشييد ملاعب قطر لاستضافة بطولة «كأس العالم» 2022.

وأشار «الفيفا» في بيان له أن المناقشات كانت بناءة ومثمرة للغاية من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع عمال البناء الأجانب المشاركين في أعمال البنى التحتية لاستضافة «كأس العالم» في قطر

وأعرب «الفيفا» الذي يرأسه السويسري «جياني إنفانتينو»، عن ثقته في الاتفاق التي تم التوصل إليه بين اللجنة المسؤولة عن «كأس العالم» في قطر 2022 والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.

وذكر «الفيفا» أنه تبنى عددا من المبادرات الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إنشاء مجلس مختص بهذه القضية، بدأ في ممارسة نشاطه في مارس الماضي، كما أن له ممثل في الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب.