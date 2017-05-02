تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف نفوق ملايين الأسمال في ميناء منطقة سداب العمانية، في حين عبر الكثير عن استياءهم لهذا المنظر، موضحين بأنهم نصحوا الحكومة قبلا بأن هذه هي نتيجة إقامة مصنع بالقرب من الميناء، في إشارة إلى أن السبب هو مخلفات المصنع.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت ملايين الأسماك النافقة والطافية فوق سطح المياه، في واقعة تمثل كارثة بيئية على كل المستويات.

وفي أول رد سمي، قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية إن منطقة سداب شهدت نفوقا لأسماك السردين، وأن فريق من المختصين بمركز العلوم البحرية والسمكية قام بمعاينة المنطقة وأخذ عينات من هذه الأسماك النافقة، بالاضافة إلى أخذ البيانات الفيزيائية للمياه.

وأوضحت الوزارة، أنه بعد التحليل والمعاينة تبين أن أسباب النفوق يرجع إلى دخول كميات كبيرة من السردين في منطقة الميناء التابعة لشرطة خفر السواحل في منطقة سداب وهي منطقة شبه مغلقة، بالاضافة إلى ازدهار عوالق نباتية من نوع (prorocentrum arcuatum)، وأدت هذه الأسباب إلى خفض حاد في نسبة الاوكسجين المذاب في الماء، بعد أن وصلت نسبة الأكسجين إلى 1.2 مل جرام/ لتر، الأمر الذي تسبب في اختناق أسماك السردين ونفوقها.