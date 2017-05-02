استبعد ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إجراء حوار مع إيران، التي قال إنها مشغولة بالتآمر للسيطرة على العالم الإسلامي.

وقال بن سلمان في حوار يبثه التلفزيون السعودي لاحقا الثلاثاء إن من المستحيل إجراء حوار مع “قوة تخطط لعودة الإمام المهدي”، الذي يعتقد المسلمون الشيعة أنه سيعود في آخر الزمان.

وتتنافس السعودية وإيران على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وتدعمان أطرافا متنازعة في سورية.

وأضاف ولي ولي العهد السعودي في مقطع من المقابلة نشر على الإنترنت “إيران منطقها أن المهدي المنتظر سوف يأتي ويجب أن يحضروا البيئة الخصبة” لوصوله.

وتخوض الرياض حربا في اليمن ضد جماعة الحوثيين التي تقول إنها مدعومة من إيران، لكن الأخيرة تنفي.

واتهم بن سلمان “إعلام جماعة الإخوان المسلمين” بمحاولة تعكير العلاقات بين القاهرة والرياض.

داود الشريان: الإعلام المصري ذهب وكأن العلاقات السعودية المصرية كادت تنقطع؟

الأمير #محمد_بن_سلمان: تقصد الإعلام الأخونجي المصري pic.twitter.com/cmM8lAavif — سلمان الدوسري (@SalmanAldosary) May 2, 2017

وفي حوار يذاع لاحقا على التلفزيون السعودي، قاطع بن سلمان الإعلامي داود الشريان عند سؤاله عن “دور الإعلام المصري في التوتر” الذي شهدته العلاقة بين البلدين، قائلا “تقصد الإعلام الإخونجي المصري”.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام بزيارة إلى السعودية أواخر الشهر الماضي، اتفق خلالها مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على تطوير العلاقات بين البلدين والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب.

وكانت العلاقات بين القاهرة والرياض قد شهدت توترا بسبب الخلاف حول الأزمة السورية.