شاركت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، في “يوم مصر بالكونجرس الأمريكي”، موضحة بأنها وبالمشاركة مع أعضاء المجلس الثوري المصري، نسقوا لعقد هذا اللقاء مع أعضاء الكونجرس لكشف انتهاكات “الانقلاب” ضد أبناء الشعب المصري.

وقالت “عرابي” في مقطع فيديو شاركته من صفحة “المجلس الثوري المصري” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدها “وطن”، أنها وزملاؤها معهم ملف كامل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها “الانقلاب” بحق المصريين.

وأوضحت “عرابي” ان الملف الذي قدموه لأعضاء الكونجرس يعتبر أول ملف مجمع لأعداد الانتهاكات من اول 2013 حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بكثير من المنظمات الدولية من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” و”شهاب” و مؤسسة “العدالة التنسيقية”.

وأكدت “عرابي” أنه على ارغم من الدور الامريكي في “الانقلاب” إلا ان ذلك لا يمنع من طرق جميع الأبواب.

يشار إلى أن “عرابي” أوضحت أن لقاءاتهم مع اعضاء الكونجرس جاءت تحت شعار “أموالنا تقدم لقتل أبناؤنا”، في إشارة إلى أن المصريين الأمريكيين يدفعون الضرائب ومن ثم يتم إرسال هذه الاموال إلى الجيش المصري ليقتل بها أبناء الشعب.