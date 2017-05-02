شاركت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، ، في “يوم مصر بالكونجرس الأمريكي”، موضحة بأنها وبالمشاركة مع أعضاء ، نسقوا لعقد هذا اللقاء مع أعضاء لكشف انتهاكات “الانقلاب” ضد أبناء .

 

وقالت “عرابي” في مقطع فيديو شاركته من صفحة “المجلس الثوري المصري” على موقع التواصل الاجتماعي “” رصدها “وطن”، أنها وزملاؤها معهم ملف كامل بانتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها “الانقلاب” بحق .

 

وأوضحت “عرابي” ان الملف الذي قدموه لأعضاء الكونجرس يعتبر أول ملف مجمع لأعداد الانتهاكات من اول 2013 حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم الاستعانة بكثير من من بينها “هيومن رايتس ووتش” و”أمنستي” و”شهاب” و مؤسسة “العدالة التنسيقية”.

 

وأكدت “عرابي” أنه على ارغم من الدور الامريكي في “الانقلاب” إلا ان ذلك لا يمنع من طرق جميع الأبواب.

 

يشار إلى أن “عرابي” أوضحت أن لقاءاتهم مع اعضاء الكونجرس جاءت تحت شعار “أموالنا تقدم لقتل أبناؤنا”، في إشارة إلى أن المصريين الأمريكيين يدفعون ومن ثم يتم إرسال هذه الاموال إلى الجيش المصري ليقتل بها أبناء .

 