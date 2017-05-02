في تحدٍ كبير، أفحم الإعلامي الجزائري الشهير، حفيظ دراجي، كبار الساسة الجزائريين المحيطين بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والذين يدعون الناخبين إلى ضرورة التصويت في الانتخابات البرلمانية المقررة في الرابع من آيار/مايو الجاري، متحديا إياهم بأن يخرج الرئيس للتصويت.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:” لمن يدعون الشعب للإدلاء بصوته في التشريعيات تحت شعار “سمع صوتك” نقول لهم أسمعونا صوت رئيسنا وستصمكم أصواتنا!”.

وأضاف: “نقول لهم أ يضا بأن بوتفليقة قد يقاطع التشريعيات ولن يدلي بصوته بسبب عجزه! لذلك نحن سنقتدي برئيسنا! اذا أدى واجبه سنسير على نهجه، واذا لم يفعل سنمتنع مثله!”.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال قد وجه دعوة للنساء الجزائريات بضرب ازواجهن حتى ينزلوا ويلوا بأصواتهم، ودعاهن ايضا للتوقف عن عمل قهوة الصباح لكل من لا يريد أن يصوت.