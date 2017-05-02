شن الكاتب الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, هجوما شرسا على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقراراته الاخيرة وزعم ان اجتماعا دام ثلاث ساعات عقده الرئيس هادي مع مستشاريه للبحث عن مخرج من ورطة القرارات الاخيرة.

وقال المزروعي في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. كيف يتم تعين نايف القيسي وحسن ابكر وعبدالله الاهدل ومحمد العامري وعبدالوهاب الحميقاني وهم مطلوبين في امريكا ومصنفين لدى الخزانة الأمريكية”.

وأضاف: اجتماع لـ هادي مع حكومته دام ٣ ساعات للتشاور والبحث عن مخرج بعد القرارات الاخيرة.

كما هاجم المزروعي مدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي ، ومستشار الرئيس نصر طه مصطفى ، وجلال هادي ، مشيرا إلى أنه لا يمكن ان يكون لشعب الجنوب اي مخرج من القرارات الاخيرة وهي بيد عبدالله العليمي وجلال هادي ونصر طه مصطفى، موضحا أن من يتحكم اليوم بمصير الشعب اليمني كان في السابق ضد الخليج وقياداته.

ونشر المزروعي” الذي يستقي معلوماته من نشطاء في حزب صالح صورة لمدير مكتب الرئاسة عبدالله العليمي وهو يخطب بساحه كريتر في عدن 2011 اثناء ما وصفه “المزروعي” بالربيع العبري وتهجمه على الامارات والسعودية ولن ننسى شتمه للملك عبدالله”.

وتابع قائلا: ” الاخونجي الثائر ايام الربيع العبري والشاتم للخليج وحكامه يصبح مدير مكتب رئيس الجمهورية وشريك ابن الرئيس اليمن تستحق الافضل”.

الاخونجي الثائر ايام الربيع العبري والشاتم للخليج وحكامه يصبح مدير مكتب رئيس الجمهورية وشريك ابن الرئيس اليمن تستحق الافضل … pic.twitter.com/968suF229g — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وزعم المزروعي” أن الرئيس هادي ونجله والاخوان يسعون الى اطالة امد الحرب ودعم مشاريع تمزيق وتدمير اليمن وتمكين الجماعات الارهابية في المحافظات المحررة، واستنكر تعيين “هادي” لقيادات الاخوان في مناصب حساسة ، لافتا الى ان الهدف منها عرقلة جهود السلام والامن في المحافظات المحررة وعرقلة تحرير المتبقية من الحوثيين.

يسعى هادي ونجله والاخوان الى اطالة امد الحرب ودعم مشاريع تمزيق وتدمير اليمن وتمكين الجماعات الارهابية في المحافظات المحرره … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

تعين هادي لـ قيادات الاخوان في مناصب حساسة الهدف منها عرقلة جهود السلام والامن في المحافظات المحرره وعرقلة تحرير المتبقية من الحوثيين … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وقال المزروعي أن التحالف استطاع تحرير المناطق من الحوثيين والقاعدة خلال وقت قياسي فيما لا يزال علي محسن وهادي عالقون في جبل صغير بمأرب منذ 3 سنوات ، لافتا إلى أن الاخوان يستثمرون قربهم من هادي الحرب في اليمن من اجل زيادة الاموال التي يحصلون عليها من الفساد والنهب لما يقدمه لهم التحالف من دعم”.

تعين هادي لـ قيادات الاخوان في مناصب حساسة الهدف منها عرقلة جهود السلام والامن في المحافظات المحرره وعرقلة تحرير المتبقية من الحوثيين … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

يستثمر الاخوان قربهم من هادي الحرب في اليمن من اجل زيادة الاموال التي يحصلون عليها من الفساد والنهب لمايقدمه لهم التحالف من دعم … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وأشار المزروعي خلال هذيانه الى انه وخلال ثلاثة اعوام تمكنت القوات المشاركة من ضبط خلايا وعناصر اخوانية متورطة في جرائم ارهابية مع القاعدة وداعش في عدن وحضرموت وابين ولحج وغيرها، كما اكتشف التحالف فساد كبير للإخوان مع جلال والمقربون منه خلال العامين الماضيين ابرزها اختلاس اللصوص اموال طائلة صرفت كمرتبات لأسماء وهمية، ومنح هادي والاحمر وقيادات الاخوان قيادات حزب الاصلاح رتب عسكرية عشوائية دون ان يكون لهم تواجد في ميادين المعركة لمجرد التكسب والمنفعه “.

خلال ثلاثة اعوام تمكنت القوات المشاركة من ضبط خلايا وعناصر اخوانية متورطة في جرائم ارهابية مع القاعدة وداعش في عدن وحضرموت وابين ولحج وغيرها — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

اكتشف التحالف عن فساد كبير للاخوان مع جلال والمقربون منه خلال العامين الماضيين ابرزها اختلاس اللصوص اموال طائلة صرفت كمرتبات لاسماء وهمية — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

منح هادي والاحمر وقيادات الاخوان قيادات حزب الاصلاح رتب عسكرية عشوائية دون ان يكون لهم تواجد في ميادين المعركة لمجرد التكسب والمنفعه … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وانتقد اصدار هادي مئات القرارات من التعيينات لعناصر وقيادات اخوانية بينهم قيادات بارزه مرتبطة بالقاعدة ومطلوبين للعدالة في امريكا” حد قوله.

اصدر هادي مئات القرارات من التعيينات لعناصر وقيادات اخوانية بينهم قيادات بارزه مرتبطة بالقاعدة ومطلوبين للعداله في امريكا … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى : كيف يتم تعين نايف القيسي وحسن ابكر وعبدالله الاهدل ومحمد العامري وعبدالوهاب الحميقاني وهم مطلوبين في امريكا ومصنفين لدى الخزانة الأمريكية اذا كان تخبط هادي من البداية غير مدروس لن نعيب عليه ولكن التعينات التي اصدرها لا تنم عن جهل في الرئاسة بل دراية ووعي وعلم “.

كيف يتم تعين نايف القيسي وحسن ابكر وعبدالله الاهدل ومحمد العامري وعبدالوهاب الحميقاني وهم مطلوبين في امريكا ومصنفين لدى الخزانه الامريكيه — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

واردف قائلا : “جلال وناصر ابناء هادي يمتلكون جامعة الناصر بصنعاء يتولى حمايتها وارسال ارابحها لهم شهريا جماعة الحوثيين ما يؤكد علاقتم بالحوثيين مستمرة”.

جلال وناصر ابناء هادي يمتلكون جامعة الناصر بصنعاء يتولى حمايتها وارسال ارابحها لهم شهريا جماعة الحوثيين مايؤكد علاقتم بالحوثيين مستمره … — حمد المزروعي (@uae_3G) May 1, 2017

وتابع ” لا يزال اليمنيون يتذكرون جيدا من قام بمنح الحوثيين وقياداتهم السيارات المدرعة الرئاسية قبل اجيتاح صنعاء مني الى جلال “.

واتهم المرزوعي رجل الاعمال احمد العيسي باحتكار استيراد وبيع النفط وتهريب شحنات قدمها التحالف لليمن الى دول القرن الافريقي.

وقال : “احتكر الاخواني احمد العيسي بالشراكة مع جلال وقيادات اخوانية استيراد وبيع النفط وتهريب النفط الذي قدمه التحالف الى دول القرن الافريقي”.

ونوه إلى أن السعودية قدمت عام 2014م منحه نفطية لمده عام كامل وردت قيمتها لحسابات شخصية عبر بنك اليمن وبنك اليمن الدولي وبنك التضامن وبنك سبأ”…

وخاطب “المزروعي” نجل الرئيس هادي “قائلا” من العيب يا جلال هادي ان تقف خلف مواقع اخبارية وتمولها للتهجم على الامارات وقوات التحالف في اليمن”

واضاف: “تكليف من جلال هادي نصر طه مصطفى يقود الحملات الاعلاميه ضد الامارات عبر مواقع اخبارية القصد منها تشويه الامارات والقيادات الجنوبية”.

واوضح ان 22 موقعا اخباريا يمولها جلال وبإشراف نصر طه مصطفى الاول لتحافظ على مكانته والثاني لنصرة حزبه اطفال اليمن في امس الحاجه لتلك الاموال.