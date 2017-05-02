دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إلى مواجهة مشكلة التزايد السكاني الكبير في البلاد، محذرا من تأثيراته الخطيرة على النمو الاقتصادي والمشاريع الحكومية، كما وصفه بأنه “لا يقل خطرا” عن الإرهاب، وأكد أن بلاده تدرس مشاريع قوانين لضبط تنظيم الأسرة.

السيسي، الذي كان يتحدث في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، قال إن النمو السكاني كبير وهو يسبق قدرة الدولة على تحقيق التنمية الاقتصادية، داعيا إلى نشر الوعي بين السكان حول القضية. وتحدث السيسي عن العائلات الكبيرة العدد التي تعيش في المناطق العشوائية متسائلا عن أسباب الإكثار من الولادات لدى تلك العائلات التي لا تملك موارد عيش كبيرة.

وردا على سؤال من أديب حول إمكانية فرض عقوبات على متجاوزي قانون تنظيم الأسرة ومنح مزايا للملتزمين رد السيسي بالقول: “النمو السكاني أرى أنه أحد التحديات الكبيرة ولا يقل عن تحدي الإرهاب لأنه أحد روافده. حالة الفقر المدقع تدفع الناس إلى التشدد والتطرف وعلينا الاعتراف بهذا. نحن ندرس الأمر على مستوى القوانين وندرس إمكانية إعطاء أو تقديم حوافز، ولكننا نفعل ذلك بتحفظ.”

وكان “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر قد أعلن مؤخرا أن عدد المصريين في داخل وخارج البلاد قد تجاوز 100 مليون نسمة، وكثيرا ما تلقي الحكومات المتعاقبة في مصر مسؤولية العراقيل في خطط التنمية على عاتق النمو السكاني المتزايد، وتواجه مصر حاليا الكثير من التحديات الاقتصادية بعد سنوات من التوتر السياسي والأمني.