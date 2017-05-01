هناك بعض العوامل التي تساعد في إقامة علاقة جنسية ناجحة، وفي المقابل هناك أشياء تفسد العلاقة الحميمة و التي يجب تجنّبها تماماً قبل الممارسة، من أجل علاقة زوجية مثيرة وناجحة.

فقد يقوم الأزواج بأمور عدّة اعتقاداً منهم أنّها مفيدة وإيجابيّة قبل العلاقة الجنسيّة. لكن هناك الكثير من الأمور التي يجهلونها والتي تسبب لهم مشاكل خطيرة يصعب علاجها. وحرصاً على حياتكم الجنسية وعلاقتكم العاطفية والزوجية إبتعدوا عن هذه الأشياء:

1.تناول الأطعمة الغنيّة بالتوابل: تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يؤثر على رائحة المهبل وطعمه، إضافة إلى أن التوابل الحرّيفة يمكن أن تتسبّب في حدوث غازات وانتفاخ، مما يؤثر على الحالة الصحية والنفسية، ويؤدي بالضرورة إلى تعكير المزاج.

2.الإفراط في تناول الكحوليات والخمور: تناول الكحوليات والخمور يؤثّر سلباً على قدرتك الجنسية، ويصعب من الوصول إلى مرحلة النشوة أو الذروة، كما أن الإسراف في تناول الزوج للخمور، يمكن أن يؤدي إلى حدوث مشاكل حول التحكّم في سرعة القذف.

3.استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية: لا بد أنكم لا تعرفون أن استخدام فرشاة الأسنان الكهربائية يسبّب تهيّج اللثة، مما يجعلك عرضةً للإصابة بقرحات الفم، كما يمكن نقل العدوى إلى زوجك في حال ممارسة الجنس الفموي.

4.حلاقة شعر العانة: لا يفضّل حلاقة شعر العانة في نفس يوم الممارسة الزوجية، ومن الأفضل حلاقة الشعر قبلها بيوم، لأن الحلاقة تقوم بنزع الطبقة العليا من الجلد، مما يجعل هذه المنطقة أكثر حساسية، ومن الممكن أن تهيّج بصيلات الشعر، مما يتسبّب في طفح جلدي، ويجعل البشرة معرّضة للعدوى.

5.التبول: إن التبوّل قبل ممارسة الجنس يسبب إلتهابات في المسالك البوليّة نتيجة لخروج البكتيريا وقد يكون ذلك معدياً.