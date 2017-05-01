قدم غوبال بهرغافا، الوزير في ولاية ماديا براديش الهندية، مئات من العصي الخشبية هدايا لعرائس حديثات الزواج، وأمر بتوزيع نحو 10 آلاف أخرى، وحثهن على استخدامها كسلاح ضد أزواجهن.

وطالب بهرغافا العرائس باستعمال تلك العصي، التي تستخدم لإزالة الأوساخ من الملابس في المغاسل التقليدية، في حال كان الأزواج يدمنون الخمور أو يسيئون معاملة النساء.

ومنح الوزير الهندي العصى ما يقرب من 700 عروس في حفل زفاف جماعي نظمتها حكومة الولاية السبت الماضي.

وأرفقت بالعصي، التي يبلغ طول الواحدة منها قدمين تقريبًا، رسالةً تقول “هذه لضرب المخمورين، والشرطة لن تتدخل.”

وقال بهرغافا أنه يريد لفت الانتباه إلى محنة النساء الريفيات اللائي يواجهن العنف المنزلي من أزواج مدمنين على الكحوليات.

وأضاف قائلاً: “النساء يقلن إنه كلما أصبح أزواجهن في حالة سكر تحولوا إلى العنف وضاعت مدخراتهم على الكحوليات” وتابع: “لا توجد نية لتحريض النساء على العنف ولكن العصي لمنع العنف.”

وقد أمر الوزير الهندي بتوزيع نحو 10 آلاف عصا خشبية على السيدات المتزوجات حديثاً.

ويشن العديد من الولايات الهندية حملة لمكافحة الخمور في السنوات الأخيرة إما بحظرها أو تقييد بيعها وذلك في محاولة للحد من العنف الناجم عن تعاطي الكحوليات.