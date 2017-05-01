ردَّ الداعية السعودي الشهير، الدكتور محمد العريفي على مزاعم صحيفة “ميل أون صن” البريطانية حول تأثر شاب بريطاني موقوف بتهم إرهابية بأفكار العريفي.

وقال “العريفي” في سلسلة تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” 1/ نشرت صحيفة بريطانية أمس أنه قُبض على مسلم، واكتشفوا أنه يتابع في يوتيوب محاضرات توجيهية لبعض الدعاة ومن ضمنهم #العريفي ! =”.

1/ نشرت صحيفة بريطانية أمس أنه قُبض على مسلم، واكتشفوا أنه يتابع في يوتيوب محاضرات توجيهية لبعض الدعاة ومن ضمنهم #العريفي ! = — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) May 1, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: ” 2/ واستنتج الصحفي أن #العريفي وغيره شريك بخطئه لأن الرجل شاهد محاضراته! فهل لو قُبض على نصراني وفي جهازه مقاطع لقسيس هل سيُتهم القسيس معه! =”.

2/ واستنتج الصحفي أن #العريفي وغيره شريك بخطئه لأن الرجل شاهد محاضراته!

فهل لو قُبض على نصراني وفي جهازه مقاطع لقسيس هل سيُتهم القسيس معه! = — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) May 1, 2017

وتابع: ” 3/ وقبل سنوات نشرت صحيفةٌ بريطانية خبراً يُشبه هذا ورددت عليه في وقته ببيانين عربي وانجليزي، ورفعت عليهم قضية منظورة هناك حالياً”.

3/ وقبل سنوات نشرت صحيفةٌ بريطانية خبراً يُشبه هذا ورددت عليه في وقته ببيانين عربي وانجليزي، ورفعت عليهم قضية منظورة هناك حالياً = pic.twitter.com/MIaYrbgxsY — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) May 1, 2017

وأردف قائلا: ” وأنا والدعاة غير مسئولين إلا عن ما نقوله ونتبناه شخصيا”.

4/ وانتشر في حينه البيان ونشرته صحف بريطانية وعربيةhttps://t.co/EnK6M0LF1I

وأنا والدعاة غير مسئولين إلا عن ما نقوله ونتبناه شخصيا=#العريفي — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) May 1, 2017

وكانت الصحيفة البريطانية قد زجت باسم الداعية السعودي المعروف “محمد العريفي”، في تقرير عن شاب بريطاني موقوف ويواجه تهماً بالإرهاب، بزعم أنه تأثر بأفكار الداعية.

وزعمت مصادر أمنية بريطانية، أن شرطة لندن اعتقلت الأسبوع الماضي طالباً جامعياً يدعى محمد العمودي وتحقق معه بشأن صلته بهجمتين محتملتين، مضيفةً أن الشاب كان يتابع محاضرات للعريفي ودعاة آخرين وأنه تأثر بأفكارهم.