رأت عالمة النفس “إيما كيبل”، إنّ سبب تعلّق الرجال بالنساء اللّواتي يكبرنهم سنًا لأنهنّ ناضجات ويتمتّعن بالخبرة والثقافة، كما أنّهن لسن متطلبات.

وكنموذجٍ يؤكد هذا الرأي، زواج ”إيمانويل ماكرون”، مرشح الوسط في انتخابات الرئاسة الفرنسية، من “بريجيت ترونيو”، التي تكبره بما يقرب من 25 عاماً.

وتقول عالمة النفس والمتخصصة في العلاقات الحميمة “سوزان كيليام” إنّه كلمّا تقدمت المرأة في السنّ أصبحت منفتحة أكثر وأصبحت أعصابها باردة ويعود الفضل بذلك إلى الخبرة التي اكتسبتها على مرّ السنين.

وخلصت دراسات إلى أنّ النساء اللّواتي يتزوجن من رجال أصغر منهن سنًا يعشن أكثر من أولئك اللّواتي يتزوجن برجال أكبر منهنّ سنًا.

ويجد الرجال أنّ النساء اللّواتي يكبرنهم سنًا أكثر مرحًا وعفوية.بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة

وتتمتع المرأة الناضجة بشخصية واثقة تعرف تمامًا ما تريد، فهي غالبًا ما تكون مستقرة و وتميل نحو المرح والعفوية في تصرفاتها كما أنها تمتلك القدرة على الاستمتاع بوقتها.