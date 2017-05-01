تداول رواد الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عثور سيدة عمانية على عمل سحري “” في سيارتها.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد صورت السيدة العمل الذي تم إلصاقه تحت .

 

وقالت السيدة بأنها لا تعلم إن كان هناك اعمال أخرى، موضحة أنها خرجت بسيارتها “الهمر” ومن ثم توقفت فجأة، دون أن تدري ما الذي حدث، موضحة أن رجال خدمة “ لاين” هم من اكتشفوا العمل في السيارة.