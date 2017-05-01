تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف عثور سيدة عمانية على عمل سحري “حجاب” في سيارتها.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد صورت السيدة العمل الذي تم إلصاقه تحت السيارة.

وقالت السيدة بأنها لا تعلم إن كان هناك اعمال أخرى، موضحة أنها خرجت بسيارتها “الهمر” ومن ثم توقفت فجأة، دون أن تدري ما الذي حدث، موضحة أن رجال خدمة “مسقط لاين” هم من اكتشفوا العمل في السيارة.