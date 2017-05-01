على إثر قرار دولة الإمارات بمنع استيراد مجموعة من الخضروات من بزعم احتوائها على ضارة، سخر مغردون عمانيون من بعد تداول كتاب رسمي صادر عنها يقضي بمنع استيراد الشمام والجزر والجرجير من السلطنة.

 

وقال “علي الريامي” ساخرا:” توني مو السالفة : وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان”.

 

من جانبه قال صاحب الحساب “غالاوي”:” وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان”.

 

وعلق “عبد الداودي” قائلا: ” عاجل .. سلطنة عمان تحذر من منتجات سلطنة عمان”.