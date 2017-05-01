على إثر قرار دولة الإمارات بمنع استيراد مجموعة من الخضروات من سلطنة عمان بزعم احتوائها على مبيدات ضارة، سخر مغردون عمانيون من وزارة الصحة العمانية بعد تداول كتاب رسمي صادر عنها يقضي بمنع استيراد الشمام والجزر والجرجير من السلطنة.

وقال “علي الريامي” ساخرا:” توني مو السالفة : وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان”.

توني مو السالفة :

وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان pic.twitter.com/4PMhREszo2 — Ali AL-Riyami (@AliALRiyami2) May 1, 2017

من جانبه قال صاحب الحساب “غالاوي”:” وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان”.

وزارة الصحة العمانية تحذّر من منتجات سلطنة عمان pic.twitter.com/gqbW9M3Yol — غالاوي (@K63306330a) May 1, 2017

وعلق “عبد الداودي” قائلا: ” عاجل .. سلطنة عمان تحذر من منتجات سلطنة عمان”.