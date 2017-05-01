كشف الباحث الجزائري، الدكتور إبراهيم الميلي، مجموعة من القصص السرية التي ارتبطت بالعلاقات الجزائرية –الفرنسية على مدار ، منذ الفرنسي ومرورا بالاستقلال وحتى الآن.

 

وأوضح “الميلي” خلال استضافته في برنامج “محاور” المذاع على قناة “فرانس24″، أن الرئيس الفرنسي الأسبق طلب من نظيره الجزائري تعويضات عن أملاك عائلته في .

 

ورأى “الميلي” خلال مناقشة كتابه :”الجزائر- : خمسون عاما من القصص السرية” أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية كانت دائماً ثلاثية مع .

 

وذكر أن جيسكار ديستان نقل للملك الحسن الثاني عن بومدين قوله إنه “لا طموحات ترابية للجزائر في .”

 