كشف الباحث الجزائري، الدكتور إبراهيم الميلي، مجموعة من القصص السرية التي ارتبطت بالعلاقات الجزائرية –الفرنسية على مدار التاريخ، منذ الاحتلال الفرنسي ومرورا بالاستقلال وحتى الآن.

وأوضح “الميلي” خلال استضافته في برنامج “محاور” المذاع على قناة “فرانس24″، أن الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان طلب من نظيره الجزائري هواري بومدين تعويضات عن أملاك عائلته في الجزائر.

ورأى “الميلي” خلال مناقشة كتابه :”الجزائر- فرنسا: خمسون عاما من القصص السرية” أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية كانت دائماً ثلاثية مع المغرب.

وذكر أن جيسكار ديستان نقل للملك الحسن الثاني عن بومدين قوله إنه “لا طموحات ترابية للجزائر في الصحراء الغربية.”

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