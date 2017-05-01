ما إن تدخل محلاً لبيع الملابس تقع عيناكَ على أصنافٍ مختلفة لبناطيل الجينز، منها ما قد يُعجبك ومنها خلافُ ذلك، وكلّ يوم هناك موضة جديدة تنتشر في الأسواق.

وإنْ كانت موضة الجينز الممزق هي الأكثر رواجاً في المتاجر، إلا ان موضة جديدة غير متوقعة أطلقتها سلسلة متاجر “نوردستروم” الكبرى، عبارة عن جينز ملطخ بالطين يُباع بسعرٍ خيالي!.



وللوهلة الأولى عند النظر إلى السروال الذي نُشرت صورته على موقع الشركة عبر الإنترنت، يبدو لك أنه سروال جينز عادي لكنه متسخ بشدة من الطين والوحل كأن من يرتديه كان يعمل في منجم أو ورشة أو موقع بناء أو مزرعة.



لكن عند قراءة التفاصيل، تُفاجأ بأن بقع الطين ولطخات الوحل على السروال هي جزءٌ منه وما هي إلا صيحة موضة جديدة في طريقها إلى الانتشار! أما الصدمة الكبرى، فهي السعر الخيالي الذي رافق هذا العرض! حيث يُباع السروال الواحد بسعر 425 دولارًا!



وجاء في الإعلان الخاصة بالسلعة: (أن سروايل الجينز “بي آر بي أس باراكودا” تمثل بزة العمل المقاومة التي ترمز لأميركا والمغطاة بالطين المجفف وهي ترمز إلى أنكم لن تخشوا الانخراط في العمل وأن تُلطخوا أنفسكم بعد اليوم”!



كما ويُمكن شراء سترة متناسقة بنفس الاتساخ المزيف مع السروال وتأتي بنفس سعر السروال! أي أن من يشتري الطقم كاملًا سيدفع 850 دولارًا من أجل “التطقيم” بجينز متسخ بالوحل!.

وأثار الاعلان موجة غضب كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي معتبرين أن آخر صيحات “نوردستروم” ما هي إلا سخرية من الطبقة الكادحة في المجتمع، وتجارة بكل آلام العمال والمكافحين في أمريكا.