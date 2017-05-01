تمكن هاكر سوري من اختراق الحساب الشخصي لممثل الأفلام الإباحية السوري أنطونيو سليمان على “فيسبوك”.

ونشر المهندس السوري مقطع مصور لعملية الاختراق كاملة، والتحكم في صفحة أنطونيو، وحذف محتوياتها، من المقاطع المصورة، والصور الفوتوغرافية.

ووضع الهاكر على صفحة الممثل الإباحي السوري جملة “لا يشرفنا أن تكون سوري”، قبل أن يتمكن أنطونيو من استعادة الصفحة مرة أخرى.



وأنطونيو سليمان، هو مخرج سوري من مدينة حلب، وغادر إلى ألمانيا كلاجئ في 2012، ونشر في 2016 فيلم إباحي من بطولته وإخراجه بعنوان “لاجئ سوري يمارس الجنس مع فتاة مثيرة”، ونال شهرة واسعة، إذا اعتبره الكثير فيلم مهين للسوريين والعرب، لاستغلاله قضية اللاجئين بغرض الشهرة فقط.