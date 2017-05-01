ظهرت المصرية “إيمان”، أسمن امرأة في العالم، في مقطع فيديو جديد، وهي تلعب الكرة خلال جلسة علاج طبيعي بمستشفى سيفى الهندي مع مختصة بالعلاج الطبيعي.

ونشر مستشفى سيفى الهندي، مقطع الفيديو يأظهر إيمان جالسة على سريرها وتضع الكرة بين يديها ثم تسلّمها لمختصة العلاج الطبيعي وتحاول معها مرة أخرى لتلقي بالكرة إلى مكان أبعد ولكنها لم تتمكن من ذلك، قبل أن يتم وضع الوسائد لها خلف ظهرها لتستند عليها من أجل الاستلقاء والحصول على الراحة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، الذي يرصد تطور حالة إيمان المصرية خلال فترة العلاج.

وتعاني إيمان مشكلات صحية منذ ولادتها، حيث وُلدت بوزن يفوق الـ 5 كيلوغرامات، وتفاقمت المشكلة مع تقدمها في السن، واستمرت في زيادة الوزن بشكل ملحوظ، إلى أن فقدت القدرة على المشي على قدميها، اللتين لم تعودا تتحملان ثقل جسمها، ومع مرور الأيام بلغ وزنها 500 كيلوغرام.