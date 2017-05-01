قَتَلَ “عُبّاد البقر” في قرية بولاية “آسام” شمال شرق الهند، شابين مُسلمين، ضرباً بالعصيّ؛ بعد اتهامهما بالتخطيط لسرقة أبقار لذبحها.

وقال قائد الشرطة في المنطقة (ديباراج أوبادهاي): “لدى وصول أول فريق من الشرطة للمنطقة وجدنا الشابين في حالة خطيرة بعد تعرضهما للضرب المبرح”.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون الشابين وهما مقيدا الأيدي.

وتقدم والدا أحد الشابين بشكوى للشرطة التي تحقق في الواقعة، دون أن تتمكن من اعتقال أحد حتى الآن.

وتطالب بعض الجماعات الهندوسية بحظر ذبح الأبقار التي يقدسها كثير من الهندوس.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يقتل فيها الهندوس مسلمينَ، بزعم سرقة أو ذبح أبقار، ففي بداية إبريل/نيسان الماضي، توفي رجل مسلم يُدعى بوهلو خان (55 سنة)، بعد أن تعرض للضرب، من قبل جماعة من الغوغائين يتبعون لمنظمة غير رسمية تعرف باسم “بقرة فيجيلانتيس” وهي منظمة تهتم بحماية البقر.

وتم سحب “خان” من بين 15 رجلا كانوا على ظهر شاحنة تحمل أبقاراً، وتعرض للضرب بالعصي والقضبان المعدنية حتى توفيّ، بينما قالت عائلته إنه كان ينقل الحيوانات لمزرعة ألبان.