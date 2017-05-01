توفي صباح الاثنين الفنان المصريّ مظهر أبو النجا عن عمر يناهز 76 عاما، وذلك داخل إحدى مستشفيات المهندسين، بعد فترة صراع مع المرض وتراجع حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الحاجة نجاة أبو النجا، شقيقة الفنان الراحل مظهر أبو النجا، إن شقيقها اتصل بها قبل وفاته، وأوصى بأن تكون مراسم دفنه متواضعة دون وجود أى مظاهر للافتخار والتكلف، كما طالب بدفنه فى مدافن العائلة، بجوار والدته ووالده.

وكشفت عن أن الفنان الراحل قال لها إنه سيكون أول الراحلين من العائلة بعد وفاة والدته منذ 5 شهور، مؤكدا أنه سيموت بعد وفاة والدته مباشرة، وأمر بتجهيز مقبرته على نفقته الشخصية، قبل وفاته بأيام، على أن يتم وضع جثمانه فى نعش المسجد الكبير بقرية “أبو فودة”، ولا يتم تشييعه في صندوق الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وأن يُنقل ويُدفن وفقا لتقاليد القرية وتعاليم الشريعة الإسلامية.

ويعد أبو النجا واحد من ألمع كوميديانات السبعينيات والثمانينيات، والذي دائما ما كان يظهر في الأدوار المساعدة إلا أن خفة دمه دائما ما كانت تخطف الأنظار والكاميرا إليه رغم أنه لم يكن يوما بطلا أول أو يتحمل بطولة عمل فني أو درامي بمفرده، إلا أن جملته الشهيرة “ياحلاوة” التي كانت إحدى لزماته صارت مرادفا له وبمجرد أن نسمعها تتبادر صورة أبو النجا بضحكته الشهيرة.