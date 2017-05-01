توفي الممثل التونسي الشاب محمد العكاري، بعد تعرّضه لسكتةٍ قلبيّة اثناء اجرائه عملية جراحية لاستئصال المرارة، رغم محاولة الأطبّاء إعادة قلبه للنبض وإنقاذ حياته.

وكان الممثل العكاري (39عاما)، أنهى منذ أسبوعٍ تصوير آخر مشهدٍ له في مسلسل”الدوّامة” الّذي ستبثّه القناة الأولى التونسيّة في شهر رمضان المقبل.

وقالت الممثّلة رابعة السّافي التي شاركت محمد العكاري في مسلسل “الدوّامة “إنّها “لا يمكن أن تجزم أو تنفي وجود خطأ طبّي”.

و الراحل من الأسماء الشابة التي كان لها حضور بارز في الساحة الفنية التونسيّة وشارك في عديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات على غرار “مكتوب “و”ناعورة الهواء” وآخرها “الدوّامة”.