وجه الكاتب التركي البارز، اسماعيل ياشا، رسالة للرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” بشأن قراراته الأخيرة.

وقال “ياشا” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، موجهة للحساب الرسمي لرئيس اليمن : “سر أيها الرئيس بشجاعة ولا تتردد.. وإن لم تتغد بهم فسيتعشون بك”.

سر أيها الرئيس بشجاعة ولا تتردد.. وإن لم تتغد بهم فسيتعشون بك.. https://t.co/1Vp7JJ3HaT — إسماعيل ياشا (@ismail_yasa) April 30, 2017

وكان الرئيس هادي قد أصدر مساء الخميس الماضي قرارات جمهورية قضت بإقالة محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، وتعيين عبد العزيز المفلحي خلفًا له، كما أعفى وزير الدولة هاني بن بريك وأحاله للتحقيق، وعين وزراء جددًا في حكومة بن دغر وأعضاء في مجلس الشورى.

ويعتبر اللواء الزبيدي والوزير بن بريك رجلي الإمارات في عدن، ويدينان بالولاء الكامل لها، وإقالتهما تسببت في غضب الإمارات المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي قبل عامين.

وشن مسؤولون إماراتيون حملة هجوم شرسة على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بشكل علني، على خلفية القرارات الأخيرة التي أطاحت برجال الإمارات في اليمن، وصلت للتحريض عليه والمطالبة بتغييره.