وجه الكاتب التركي البارز، ، رسالة للرئيس اليمني “عبدربه منصور هادي” بشأن قراراته الأخيرة.

 

وقال “ياشا” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، موجهة للحساب الرسمي لرئيس اليمن  : “سر أيها الرئيس بشجاعة ولا تتردد.. وإن لم تتغد بهم فسيتعشون بك”.

وكان الرئيس هادي قد أصدر مساء الخميس الماضي جمهورية قضت بإقالة محافظ اللواء ، وتعيين عبد العزيز المفلحي خلفًا له، كما أعفى وزير الدولة وأحاله للتحقيق، وعين وزراء جددًا في حكومة بن دغر وأعضاء في مجلس الشورى.

 

ويعتبر اللواء الزبيدي والوزير بن بريك رجلي في عدن، ويدينان بالولاء الكامل لها، وإقالتهما تسببت في غضب المسيطرة على المدينة منذ تحريرها من ميليشيا الحوثي قبل عامين.

 

وشن مسؤولون إماراتيون حملة هجوم شرسة على الرئيس اليمني بشكل علني، على خلفية القرارات الأخيرة التي أطاحت برجال الإمارات في اليمن، وصلت للتحريض عليه والمطالبة بتغييره.