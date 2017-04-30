في تطور نوعي يعكس بداية التحدي العلني للعسكريين اليمنيين الموالين للإمارات، أعلن عقيد جنوبي يدعى “يسران” بأنه هو وقواته في صف محافظ عدن المقال “عيدروس زبيدي” الذي أقاله الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الخميس الماضي.

وقال “يسران” في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، موجها حديثة لـ”عيدروس”: ” نحن رجالك ونحن يدك اليمنى التي تضرب بها جميع أوكار الإرهابيين”.

وأضاف قائلا: “نحذر أي طرف سياسي أو أي حزب يفكر في زعزعة الأمن والنظام في عدن بأننا سنضرب بيد من حديد ولن نتراجع”.

واختتم قائلا: “أولوياتنا حفظ امن واستقرار العاصمة عدن بقيادة اللواء شلال علي شايع وبإشراف مباشر من قوات التحالف ممثلة بالإمارات أولاد زايد”.