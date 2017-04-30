في تطور نوعي يعكس بداية التحدي العلني للعسكريين اليمنيين الموالين للإمارات، أعلن عقيد جنوبي يدعى “يسران” بأنه هو وقواته في صف محافظ المقال “عيدروس زبيدي” الذي أقاله الخميس الماضي.

 

وقال “يسران” في مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته “وطن”، موجها حديثة لـ”عيدروس”: ” نحن رجالك ونحن يدك اليمنى التي تضرب بها جميع أوكار ”.

 

وأضاف قائلا: “نحذر أي طرف أو أي حزب يفكر في زعزعة والنظام في عدن بأننا سنضرب بيد من حديد ولن نتراجع”.

 

واختتم قائلا: “أولوياتنا حفظ امن واستقرار بقيادة اللواء شلال علي شايع وبإشراف مباشر من قوات التحالف ممثلة بالإمارات ”.