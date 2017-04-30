حذر الدكتور حاتم البنا – الطبيب بإحدى مستشفيات وزارة الصحة بالإسكندرية – من احتمالية انتشار مرض نقص المناعة المكتسب “الإيدز” داخل الإسكندرية ، وذلك عن طريق فتاة كشفت عنده وعرف قصتها بالمصادفة .

وقال “البنا” في تدوينة حصلت على أكثر من 14 ألف إعجاب و 10 آلاف مشاركة: “جاتلى من كام يوم واحدة ست شيك فى أواخر الأربعينات ومعاها بنت حاجة وعشرين سنة ، من ملابس البنت وشكلها واضح إنها عايشة فى الشارع … المهم الست دى كانت ماشية وشافتها صعبت عليها جابتها تكشف عليها”.

وأضاف: “المهم كشفت عليها كشف ظاهرى كده البنت واعية كويس و بتفهم كويس مش متخلفة عقليا يعنى ، وهى متعرفش أهلها ، هى طلعت لقت نفسها فى الشارع ، طبعا جسمها كله سحجات خفيفة كده ، و شكيت من الكشف إنها حامل لأن بطنها كانت كبيرة شوية ، سألتها انتى متجوزة ؟ قالت لا .. استدعيت دكتور النسا عملها سونار وفعلا طلعت حامل فى أربع شهور ومكانتش تعرف ، وقالت إنها كانت حامل قبل كده وسقطت فى الشارع كده من غير أى رعاية طبية .

فسألتها مين والد الجنين ، قالت معرفش ، فى كذا حد بيعتدى عليها جنسيا وهى كانت بتقاوم زمان بس لقت إنها بتتضرب وتتعور وفى الآخر بياخدوا اللى هما عاوزينه (على حد تعبيرها) فمبقتش تقاوم وعلى حد وصفها إنهم بالمئات لأن كل واحد كان بينجح إنه يعمل معاها حاجة كان المرة اللى بعدها بيجيب أصحابه معاه ، واصحابه يجيبوا اصحابهم”.

وأردف: “البنت حالتها الصحية زى الزفت حرفيا ، عندها نزلة شعبية ، وطبعا أمراض جلدية ، درجة حرارتها عالية ، وغيره وغيره من البلاوى . طبعا عملتلها حبة تحاليل شاملة كده صورة دم ووظايف كبد وكلى وتحاليل فيروسات كبد وغيره من التحاليل اللى بتعملها لحد جاى من الشارع .. خلصت وكتبت للست روشتة مبدئية أعالج فيها الحاجات الظاهرة لغاية ما نتيجة التحاليل تظهر و تيجى نكمل العلاج .. الست مشكورة تكفلت بكل الأمور المادية وتعهدت برعايتها إلى ان تجد مكان يتولى أمرها ..كل القصة المأساوية دى مش هى السبب إنى بكتب البوست ده … لأن وللأسف أنا مش أول ولا تانى ولا عاشر مرة أشوف حاجة زى كده ومعتقدش إنها اخر مرة “.

وأضاف: “أنا بكتب البوست ده لان التحاليل طلعت .. البنت طلعت HIV+ve ،البنت طلع عندها ايدز !! أنا بكتب البوست ده عشان لو أى حد مسؤول شافه لازم كل الشباب اللى فى المنطقة اللى البنت دى كانت موجودة فيها يتعملهم screening tests أو تحاليل ايدز ، خصوصا سواقين التكاتك من الشباب ، لأنها قالت ان معظمهم كانوا سواقين تكاتك و أصحابهم .. ياريت ياجماعة شير لغاية مانوصل لحد .. المعلومات الخاصة باسم البنت ومكان تواجدها و المنطقة اللى المفروض يدوروا فيها على الشباب دول أنا شيلتها للحفاظ على خصوصية المريض وهى متوفرة لاى مسؤول يحب يتصرف و ياخد خطوة فى الاتجاه الصحيح .. ولا حول ولا قوة الا بالله.

وفي تدوينة أخرها كتبها قبل ساعات قليلة ، قال: “ملخص الأحداث بخصوص التطورات اللى حصلت فى موضوع البنت المصابة بالايدز … 1.عند محاولتنا عمل محضر : حضرتك مفيش حاجة اسمها كده ، احنا مش الجهة المختصة ، ممكن يتعمل للبنت محضر اداب و يتقبض عليها ولازم تلبس لكن غير ذلك منقدرش نعمل حاجة .

أنا : آداب ايه ؟! دى مجنى عليها ؟! سلاموا عليكوا

2. الجمعية المصرية لمكافحة الايدز : مفيش فى ايدنا حاجة نعملها احنا دورنا اننا نوعى الناس بس لكن منقدرش نجبر حد انه يعمل تحليل او ياخد علاج .(توضيح صغير بس ، استاذة سوسن رئيسة الجمعية انسانة محترمة جدا هى اللى كلمتنى وعرضت تساعد البنت لكن البنت فى واحدة بترعاها ، المشكلة فى الشباب اللى ممكن ينشروا المرض)

3.مسؤول كبير فى وزارة الصحة (بدون ذكر اسماء او منصب عشان ميبقاش تشهير) : هو حضرتك دكتور ؟ اصل لو انت دكتور يبقى اكيد فاهم يعنى . انت شغال فين ؟ ومين مديرك ؟

انا : فى الحتة الفلانية … وبعدين ده ايه علاقته باللى انا بقوله ؟!

هو : بص يادكتور احنا منقدرش نروح نعمل تحاليل للناس بالعافية ، اللى عاوز بيروح الحميات و بيتحلله وبياخد علاجه فى سرية تامة .

انا : ايوه يافندم بس كده الموضوع ممكن ينتشر جامد

هو : عموما انا هدى نمرتك لدكتور فلان الفلانى (مسؤل اخر كبير فى وزارة الصحة) وهو هيتواصل مع حضرتك .

شوية والتليفون رن ،

هو: انا دكتور فلان الفلانى

انا : اهلا بحضرتك ، يافندم بخصوص البنت ، هنعمل ايه عشان نحد من انتشار المرض

هو : نحد ايه هو حضرتك دكتور ؟

انا : (استغفر الله العظيم فى سرى ) ايوه يافندم انا دكتور ،

هو : يبقى حضرتك عارف الايدز مش بيتنقل عن طريق الاكل والشرب والهوا ، مش هيعمل ابيديمك يعنى ، ومريض الايدز بيقدر يتعايش مع الفيرس لسنين طويله ، الايدز مش هو اللى بيجيلنا احنا اللى بنروحله عن طريق المخدرات بالحقن و العلاقات الجنسية المتعددة ، يبقى مفيش مشكلة .

انا : مفيش مشكلة ازاى يافندم ، طيب بالنسبة لانتشار المرض عن طريق الحلاقين و دكاترة الاسنان ، طيب زوجات الشباب دول واولادهم ، طيب دور الدولة فى علاج افراد المجت…

هو: خلاص يادكتور. ادينى البيانات لو سمحت

انا : كذا كذا

هو : تمام هيتم اتخاذ اللاازم.. ده ملخص اللى حصل” حسب روايته.